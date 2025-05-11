النشرة: الكورة تسجّل إقبالاً متفاوتاً في العملية الانتخابية وأنفه تسجل النسبة الاعلى

أفاد مراسل "النشرة" بأن العملية الانتخابية في قضاء الكورة تشهد نسب اقتراع متفاوتة، حيث بلغ عدد المقترعين في بلدة أنفه 1450، مسجّلة النسبة الأعلى حتى الآن، فيما اقترع في كفرعقا 1120، وفي أميون 1200.
كما اقترع في داربعشتار 719، كفريا 460، قلحات 400، ضهور الهوا 200، وعين عكرين 359.
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