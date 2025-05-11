البيت الأبيض يكشف أولوية الإدارة الأمريكية بشأن غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الجمعة 9 مايو 2025 ، أن أولوية الولايات المتحدة في قطاع غزة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين.

وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن تخوض في تفاصيل ما يتم تداوله بشأن مستقبل إدارة القطاع بعد الحرب.

وأجابت ليفيت عن التقارير التي تحدثت عن محادثات أمريكية إسرائيلية بشأن هيكلية الإدارة في قطاع غزة بعد الحرب بالقول: "نحن على تواصل مستمر مع شركائنا في إسرائيل".

وكشفت أن الوزير الإسرائيلي للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، "كان أمس (الخميس) في البيت الأبيض، والتقى بأعضاء من فريق الرئيس ترامب".

وأضافت: "الرئيس ترامب عبّر بوضوح عن رغبته في الإفراج عن الرهائن. هذا هو موقفنا المعلن. أما ما يتعلق بالتقارير أو الخطط المطروحة، سواء كانت مؤكدة أو غير مؤكدة، فلن أخوض في تفاصيلها".

بدورها قالت صحيفة معاريف نقلاً عن مصدر في الحكومة الإسرائيلية: "تلقينا رسالة أمريكية بأن واشنطن تفضل وقفًا لإطلاق النار في غزة بدلًا من عملية إسرائيلية شاملة".

وأضاف: "سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على نتنياهو أن يقول لا لترامب".

وقالت إن مسؤولين يرون أن الحكومة أهدرت الوقت، ويستحيل البدء بمناورة في غزة قبيل وصول ترامب.

وأضافت أن الأمريكيين نقلوا رسالة لإسرائيل مفادها: لا تفاجئونا قبل زيارة ترامب.

وأكدت: "مخاوف من أن يمارس ترامب خلال زيارته للمنطقة ضغوطًا على نتنياهو لقبول صفقة لا تلائم إسرائيل".

المصدر : وكالات