الخارجية اللبنانية رحبت باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان ودعت لحل النزاعات سلميًا

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، مؤكدة أن استمرار هذا الصراع يشكل تهديدًا للسلام العالمي.
وأعربت الوزارة عن أملها في أن يشكّل هذا الاتفاق خطوة نحو سلام دائم بين البلدين، من خلال معالجة القضايا العالقة بالوسائل السلمية والدبلوماسية.
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