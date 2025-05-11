اخبار العالم

الخارجية اللبنانية رحبت باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان ودعت لحل النزاعات سلميًا

0 نشر
0 تبليغ

الخارجية اللبنانية رحبت باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان ودعت لحل النزاعات سلميًا

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، مؤكدة أن استمرار هذا الصراع يشكل تهديدًا للسلام العالمي.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن يشكّل هذا الاتفاق خطوة نحو سلام دائم بين البلدين، من خلال معالجة القضايا العالقة بالوسائل السلمية والدبلوماسية.

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية اللبنانية رحبت باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان ودعت لحل النزاعات سلميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا