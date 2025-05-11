أفادت معلومات للـ"LBCI"، بأنه "بناءً على شكوى وردت يوم أمس إلى مكتب أمن الدولة في البترون عن إقدام أحد مناصري إحدى اللوائح في شكا على حجز هوية رجل وزوجته بهدف ضمان منحهما صوتهما للائحة التي يعمل لصالحها أوقف مكتب أمن الدولة في شكا الفاعل ومقدم البلاغ على ذمة التحقيق بإشارة قضائية".

كانت هذه تفاصيل خبر "LBCI": أمن الدولة في شكا أوقفت شخصاً حجز هوية رجل وزوجته بهدف ضمان منحهما صوتهما لإحدى اللوائح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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