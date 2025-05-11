النشرة: ارتفاع في نسبة الاقتراع بالكورة وتقدّم لافت في عدد من البلدات

أفادت "النشرة" بارتفاع نسبة الاقتراع في قضاء الكورة، حيث سجّلت بعض البلدات نسب مشاركة مرتفعة حتى الساعة.
ففي بلدة قلحات، اقترع 330 شخصًا من أصل 450، وفي بطرام 250 شخصًا. أمّا في دار بعشتار، فبلغ عدد المقترعين 600، وفي أنفه 1100.
كما اقترع 460 شخصًا في كفريا، و156 من أصل 300 في ضهور الهوا.
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