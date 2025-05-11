الرئيس عون غادر إلى الكويت

غادر رئيس الجمهورية جوزاف عون، إلى الكويت تلبية لدعوة أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأمس، أوضح رئيس الجمهورية، في مقابلة مع تلفزيون الكويت في عشية زيارته إلى البلاد، أن "الهدف من الزيارة إلى الكويت هو شكرها على الدعم للبنان وعلى استضافتها للجالية اللبنانية".

وأضاف "وجود دولة الكويت ضروري بالعمل الدبلوماسي النشط فهي لها أدوار كبيرة ومحطات مهمة بالسابق وكذلك وجودها ضرورة بالعمل الاقتصادي والإنمائي".

وتوجّه في رسالة إلى الكويتيين: "العلاقات بين البلدين تشهد على المحبة المتبادلة وأدعوكم إلى بلدكم الثاني و"بيروت اشتقتلكم". نحن عدنا إلى العرب ونريد منهم العودة إلى لبنان".