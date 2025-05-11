أفادت مراسلة "النشرة" بأنّ نسبة الاقتراع في قضاء البترون شهدت ارتفاعًا ملحوظًا حتى الساعة، حيث بلغت في مدينة البترون 22%، وفي مدينة شكا 32%، فيما سجّلت بلدة كوبا أعلى نسبة بلغت 42%.
كما وصلت النسب إلى 22% في كل من بلدتي حامات ووجه الحجر، بينما بلغت 35% في بلدة كور.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: ارتفاع ملحوظ في نسب الاقتراع في قضاء البترون وبعض بلداتها يتخطى 40% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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