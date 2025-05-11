النشرة: ارتفاع ملحوظ في نسب الاقتراع في قضاء البترون وبعض بلداتها يتخطى 40%

أفادت مراسلة "النشرة" بأنّ نسبة الاقتراع في قضاء البترون شهدت ارتفاعًا ملحوظًا حتى الساعة، حيث بلغت في مدينة البترون 22%، وفي مدينة شكا 32%، فيما سجّلت بلدة كوبا أعلى نسبة بلغت 42%.

كما وصلت النسب إلى 22% في كل من بلدتي حامات ووجه الحجر، بينما بلغت 35% في بلدة كور.