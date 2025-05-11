"النشرة": ارتفاع نسبة الاقتراع في الكورة والبترون

علمت "النشرة"، عن "ارتفاع نسبة الاقتراع في الكورة وانتخب في قلحات ٣٣٠ شخصا من اصل ٤٥٠، بطرام ٢٥٠ شخصا؛ دار بعشتار ٦٠٠ شخصا، أنفه ١١٠٠ شخصا، كفريا ٤٦٠، ضهور الهوا ١٥٦ من اصل ٣٠٠ شخصا".
أما نسب الاقتراع حتى الساعة في البترون:
-حامات ٢٦٪
-تحوم ٥٩٪
-بجدرفل٤٩٪
-عبرين ٣٧٪
-كوبا ٤٦٪
-تنورين معدل عام المنطقة ٣٣٪
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