أظهرت لوحة المتابعة العامة لشكاوى الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار أن مجموع الشكاوى الواردة حتى الآن بلغ 390 شكوى. وتبيّن البيانات أن الشكاوى الإدارية شكّلت النسبة الأكبر بـ319 شكوى، تليها الشكاوى الإعلامية بـ41 شكوى، ثم الشكاوى الأمنية بـ30 شكوى.

كانت هذه تفاصيل خبر 390 شكوى في اليوم الانتخابي البلدي والاختياري حتى الان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.