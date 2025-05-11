نفى مصدر رسمي لقناة "LBCI" وجود أي لقاء مرتقب في السعودية يجمع الرئيس جوزاف عون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس السوري أحمد الشرع.

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر رسمي لـ"LBCI": لا لقاء مرتقبًا يضم الرئيس عون إلى ترامب وبن سلمان وعباس والشرع في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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