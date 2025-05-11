"النشرة": نسبة الاقتراع في الشمال بلغت %19.47 وفي عكار بلغت %26.73

أفاد مراسل "النشرة"، بأن "نسبة الاقتراع في الشمال بلغت 19.47، بينما في عكار بلغت 26.73، بحسب أرقام وزارة الداخلية والبلديات". وفي التفاصيل، بلغت نسبة الاقتراع في طرابلس 10.78 -زغرتا 24.49 -بشري21.87 -المنية الضنية 26.34 -الكورة 24.46 -البترون 32.43

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