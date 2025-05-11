مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئاسة تهيب بوسائل الإعلام عدم التطاول على اي جهة خارجية صديقة للبنان

ذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان صادر عن مكتب الإعلام، جميع وسائل الإعلام اللبنانية الكريمة بضرورة التحلّي بالمسؤولية الوطنية، والقانونية، والأخلاقية، في هذه الظروف الحساسة بالذات.

وأهابت بالجميع عدم التطاول، تجنياً أو تلفيقاً أو تركيباً، على أي جهة خارجية صديقة للبنان، وخصوصاً من الأشقاء العرب، وبالأخص في قضايا وتوقيت تلامس حدّ التآمر على المصالح الوطنية العامة.

وكررت رئاسة الجمهورية تمسكها الكامل بحرية التعبير وبقدسيتها، مذكّرة المعنيين بهذه الحرية بأن لها مقتضيات ثابتة، أولها الحقيقة، وثانيها الانتظام العام في مجتمع ديمقراطي، تماماً كما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأكدت أن أي خروج عن هذه المقتضيات، يُعرض مرتكبه لوقوعه خارج إطار الحرية، وفي خانة الارتكاب المشهود.