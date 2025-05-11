وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران أخطر دولة في المنطقة ويجب منعها من حيازة سلاح نووي

أشار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الى أن "إيران أخطر دولة في المنطقة ويجب منعها من حيازة سلاح نووي"، لافتاً الى أننا "ندعم خطة ترامب لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة".

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