أفاد مصدر رسمي سوري لقناة "الجزيرة" بأن فريق بحث قطري، بالتعاون مع فريق أميركي والأمن العام السوري، عثر على رفات ثلاثة أشخاص في ريف حلب، يُعتقد أن من بينهم الصحفي الأميركي أوستن تايس، الذي فقد أثره في سوريا منذ عام 2012.
وأوضح المصدر أن أحد العناصر السابقين في تنظيم داعش هو من أرشد فرق البحث إلى موقع دفن الجثث. وقد تم نقل الرفات إلى الولايات المتحدة لإجراء فحص الحمض النووي لتحديد هوياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر سوري للجزيرة: العثور على رفات يُرجّح أنها تعود للصحفي الأميركي أوستن تايس في ريف حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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