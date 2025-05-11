مصدر سوري للجزيرة: العثور على رفات يُرجّح أنها تعود للصحفي الأميركي أوستن تايس في ريف حلب

أفاد مصدر رسمي سوري لقناة "الجزيرة" بأن فريق بحث قطري، بالتعاون مع فريق أميركي والأمن العام السوري، عثر على رفات ثلاثة أشخاص في ريف حلب، يُعتقد أن من بينهم الصحفي الأميركي أوستن تايس، الذي فقد أثره في سوريا منذ عام 2012.

وأوضح المصدر أن أحد العناصر السابقين في تنظيم داعش هو من أرشد فرق البحث إلى موقع دفن الجثث. وقد تم نقل الرفات إلى الولايات المتحدة لإجراء فحص الحمض النووي لتحديد هوياتها.