شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: قانون تنظيم الفتوى سيكون أداة فاعلة فى نشر نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالتعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، قائلا "إن هذا التعاون يبرهن على روح التكامل التي تسود بين مؤسساتنا الدينية العظيمة".

وأضاف فى ختام مناقشة مشروع القانون، أن هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل هو بداية جديد في مسار الفتوى في مصر، وهو خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة، قائلا: "نحن اليوم، أمام فرصة تاريخية لنؤكد أن الدولة المصرية هي مرجعية دينية راسخة، تمثل الوسطية والاعتدال، وتحرص على نشر الفكر المستنير".

وتابع رئيس مجلس النواب: نحن في مرحلة تحول حاسمة، ومجلس النواب أمام مسؤولية عظيمة، فما نقرره الآن سيكون له صدى بعيد في تاريخ أمتنا...ولذا، نحن على يقين بأن هذا القانون سيأخذ الفتوى إلى آفاق أرحب، ليكون أداة فاعلة في نشر نور الدين الصحيح والتوجيه السليم للأمة.