شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مباحثات للأعلى للاعلام مع رئيس الهيئة الوطنية للتلفزيون الصينى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 02:06 م

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، جلسه مباحثات مع الوزيرة تساو شومين رئيس الهيئة الوطنية للإذاعة والتليفزيون الصيني، وذلك لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في المجال الإعلامي وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

وتم عقد جلسة المباحثات لمناقشة سبل التعاون بين الطرفين، ومن المقرر أن يتم اصدار بيانا يتضمن جميع ما تم خلال الجلسة.



جانب من المباحثات



خالد عبدالعزيز مع الوفد الصيني



خالد عبدالعزيز



رئيس الهيئة الوطنية للتليفزيون الصيني



لقاء بين خالد عبدالعزيز والتليفزيون الصيني



لقاء خالد عبدالعزيز ورئيس الهيئة الوطنية للتليفزيون الصيني