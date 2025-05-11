شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة ميرفت عبد النعيم تؤدى اليمين الدستورية خلفا للنائبة رقية الهلالى والان مع تفاصيل الخبر

أدت ميرفت عبد النعيم محمود عبد النعيم، اليمين الدستورية، اليوم، عضوا بمجلس النواب خلفا للنائبة الراحلة رقية الهلالي، حيث كانت هي الاحتياطي للنائبة الراحلة رقية الهلالي في القائمة الوطنية من أجل مصر.

وتنص المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.

ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وفي ضوء الخطاب الوارد من الهيئة الوطنية للانتخابات.