أفاد مراسل "النشرة" بأن نسبة الاقتراع الأعلى حتى الآن في الجولة الثانية من لانتخابات البلدية والاختيارية، محافظتي الشمال وعكار، هي في قضاء البترون حيث وصلت إلى 22.19، بينما نسبة الإقتراع الأدنى هي في مدينة طرابلس حيث وصلت إلى 6.72.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تفاوت في نسب الاقتراع بمحافظتي الشمال وعكار وطرابلس تسجل النسبة الأدنى حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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