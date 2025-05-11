"لادي": إشكالات في مار توما وفنيدق – عكار تعرقل سير العملية الانتخابية

أفادت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي) بوقوع إشكال داخل أحد مراكز الاقتراع في بلدة مار توما – عكار، على خلفية توزيع لوائح انتخابية، ما استدعى تدخل الجيش لضبط الوضع.

كما أشارت الجمعية إلى أنّ إشكالات مماثلة أدّت إلى توقف عملية الاقتراع لأكثر من ساعة في بلدة فنيدق – عكار.