322 شكوى في اليوم الانتخابي البلدي والاختياري حتى الان

أظهرت لوحة المتابعة العامة لشكاوى الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار أن مجموع الشكاوى الواردة حتى الآن بلغ 322 شكوى. وتبيّن البيانات أن الشكاوى الإدارية شكّلت النسبة الأكبر بـ267 شكوى، تليها الشكاوى الإعلامية بـ36 شكوى، ثم الشكاوى الأمنية بـ19 شكوى. أما من حيث أهمية الشكوى، فقد تم تصنيف 75.2% منها على أنها "عادية"، و13.8% "عالية"، بينما تم اعتبار 11% فقط طارئة.الانتخابي.

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