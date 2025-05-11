النشرة: نسب الاقتراع حتى الساعة في الشمال 15.39% وعكار 22.27%

أفاد مراسل "النشرة" بأن نسبة الاقتراع في محافظتي الشمال وعكار سجّلت حتى الآن 15.39% في الشمال و22.27% في عكار، وفقًا لأرقام وزارة الداخلية والبلديات.

وفي التفاصيل، جاءت نسب الاقتراع في أقضية الشمال على الشكل التالي: طرابلس 8.08%، زغرتا 19.42%، بشري 17.70%، المنية الضنية 21.82%، الكورة 18.91%، فيما تصدّر قضاء البترون بنسبة بلغت 25.68%.