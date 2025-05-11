الحجار تفقّد غرفة عمليات الشمال في سراي طرابلس بحضور لاوندس ونهرا

تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار غرفة عمليات منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي في سراي طرابلس، بحضور مدير عام أمن الدولة اللواء ادكار لاوندس ومحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا .

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