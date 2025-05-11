وزارة الصحة: إصابة مواطنين اثر إلقاء العدو الإسرائيلي الرصاص المطاطي في بلدة مارون الراس

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن "القاء العدو الإسرائيلي الرصاص المطاطي على مواطنين في بلدة مارون الراس أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح".

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