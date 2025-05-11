لفت وزير الصّناعة جو عيسى الخوري، بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات البلديّة والاختياريّة في بشري، إلى أنّ "المرشّحين جميعهم "فيهم الخير والبركة"، وأتمنّى أن يكون لأي مجلس بلدي مشروع خاص به"، داعيًا كل أهالي بلدة بشري إلى "الانتخاب لأنّ التّجانس واضح، و30% من المرشّحين نساء".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصناعة بعد الإدلاء بصوته في بشري: أتمنى أن يكون لأي مجلس بلدي مشروع خاص به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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