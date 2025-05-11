المدير العام لأمن الدولة تفقد سير العملية الانتخابية في عكار

تفقّد المدير العام لأمن الدّولة اللّواء الرّكن إدغار لاوندوس، يرافقه كبار الضبّاط، سير العمليّة الانتخابيّة في عكار. وعقد اجتماعًا مع مخافظ عكار عماد اللبكي بحضور أمينة سرّ المحافظة رولا البايع، واطّلع منهما على أجواء الانتخابات في القرى والبلدات من النّواحي الأمنيّة.

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