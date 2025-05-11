أكّد النّائب ​ميشال دويهي​، عقب إدلائه بصوته في الانتخابات البلديّة والاختياريّة في زغرتا، أنّ "معركتنا اليوم هي رفع الوصاية السّياسيّة عن بلديّة زغرتا- إهدن وعن بلدات وقرى قضاء زغرتا الزّاوية، وتحسين الأداء البلدي والإنمائي".

كانت هذه تفاصيل خبر دويهي أدلى بصوته في زغرتا: معركتنا اليوم رفع الوصاية السياسية عن بلدات وقرى زغرتا الزاوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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