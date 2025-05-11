توقف الانتخابات في مارتوما- عكار بسبب إشكال كبير داخل قلم الاقتراع وتتم المعالجة

أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بـ"توقّف الانتخابات البلدية والاختياريّة في بلديّة مارتوما في عكار، بسبب إشكال كبير داخل قلم الاقتراع، وتتمّ المعالجة من قبل عناصر الجيش اللّبناني والقوى الأمنيّة".

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