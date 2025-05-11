"النشرة": نسب الاقتراع في عكار والمنية والضنية

علمت "النشرة"، أن "نسبة الاقتراع في قضاء عكار هي كالتالي -منيارة ١٠،٥% -الشيخ طابا ٣٨١ من اصل ١٦٤٠ منتخب -الشيخ محمد ٤٠٥ منتخب -بينو ٣٠٥ منتخب نسبة التصويت ٩،٥% -بزبينا نسبة الاقتراع ٢٠% -هيتلا نسبة الاقتراع ٥٠% كذلك علمت "النشرة"، أن "نسبة الاقتراع في المنية الضنية بلغت كالتالي: -حقل العزيمة ٦% -مركبتا ١٩% -كرم المهر انتخب ٢٠٠ شخصا -كفرحبو ٢٠ شخصا اقترعوا

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