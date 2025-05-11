الحجار من طرابلس: لا تهاون مع المخالفات وندعو لممارسة الاقتراع بحضارة

شدّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خلال تفقده سراي طرابلس، على ضرورة "إظهار صورة حضارية خلال العملية الانتخابية"، داعيًا إلى "التوقف عن أي عملية تخلّ بالأمن".

وأشار الحجار إلى أن "علينا كموظفين وحكومة أن نضحّي لخدمة الناس"، معربًا عن أمله بأن "تكون الأمور أفضل في المرات المقبلة".

ودعا إلى "ممارسة حقّ الاقتراع بحضارة"، مؤكدا أنّ "القوى الأمنية لن تتهاون مع أي مخالفة"، وأضاف: "كلّ ما يحصل يجب أن يكون تحت رقابة الرأي العام والجميع".