معوّض أدلى بصوته في زغرتا: اليوم ندعم حالة التغيير الإنمائي

أشار النائب ميشال معوّض، خلال الإدلاء بصوته في زغرتا، الى أن "العنوان واضح وهو تنموي بامتياز ورفع اليد الحزبيّة عن البلديّات في زغرتا فالفشل الإنمائي واضح".

ولفت معوّض، الى أن "معركة الخيارات السياسيّة ستحدث العام المقبل في الإنتخابات النيابيّة ولكن اليوم ندعم حالة التغيير الإنمائي".