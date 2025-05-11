أشار النائب ميشال معوّض، خلال الإدلاء بصوته في زغرتا، الى أن "العنوان واضح وهو تنموي بامتياز ورفع اليد الحزبيّة عن البلديّات في زغرتا فالفشل الإنمائي واضح".
ولفت معوّض، الى أن "معركة الخيارات السياسيّة ستحدث العام المقبل في الإنتخابات النيابيّة ولكن اليوم ندعم حالة التغيير الإنمائي".
كانت هذه تفاصيل خبر معوّض أدلى بصوته في زغرتا: اليوم ندعم حالة التغيير الإنمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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