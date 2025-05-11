أفادت مراسلة "النشرة" بأن نسبة الاقتراع في بلدة القبيات – قضاء عكار، بلغت حتى الساعة 11 صباحًا 13%، وسط تفاوت في نسب التصويت بين مختلف أحياء البلدة، وجاءت الأرقام على الشكل التالي: غوايا 17%، الغربية 18%، مرتمورة 16%، القطلبة 12%، مختلف 11%، الضهر 10%، والذوق 10%.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: 13 بالمئة نسبة الاقتراع في القبيات حتى الساعة 11 وتفاوت بين الأحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.