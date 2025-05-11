زيلينسكي توقع التزام روسيا بوقف إطلاق نار كامل ودائم: أوكرانيا مستعدة للاجتماع

اعتبر الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (Volodymyr Zelensky)، أنّها "علامة إيجابيّة أنّ الرّوس بدأوا أخيرًا بالتّفكير في إنهاء الحرب. لقد انتظر العالم أجمع هذا الأمر طويلًا. والخطوة الأولى لإنهاء أي حرب حقًّا هي وقف إطلاق النّار".
وأكّد في تصريح، أنّ "لا جدوى من استمرار القتل ولو ليوم واحد"، مشيرًا إلى "أنّنا نتوقّع من روسيا تأكيد وقف إطلاق نار كامل ودائم وموثوق به ابتداءً من الغد 12 أيّار، وأوكرانيا مستعدّة للاجتماع".
وكان قد اقترح الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، إجراء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول في 15 الحالي، دون أن يوافق على مقترح وقف لإطلاق النّار لمدّة 30 يوما قدّمه الأوروبيّون بدعم من الولايات المتّحدة الأميركيّة.
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