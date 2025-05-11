شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصري: "تكافل وكرامة" نموذجا رائدا فى دعم الفئات الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

أعرب حزب الحرية المصري عن تقديره العميق لاحتفالية مرور عشر سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، التي يشهدها اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا البرنامج يُعد نموذجًا رائدًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ويعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن مرور عقد من الزمن على هذا البرنامج يُظهر نجاحه في تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر المصرية، ويُسهم بشكل فعال في تعزيز التماسك الاجتماعي والتخفيف من آثار الفقر، كما يُبرز أهمية دور المجتمع المدني في دعم هذه المبادرات الوطنية، مما يُسهم في بناء غدٍ أفضل للأجيال القادمة.

وأكد نائب رئيس حزب الحرية المصري، على ضرورة استمرار وتوسيع مثل هذه البرامج، لضمان وصول الدعم إلى جميع المستحقين، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح مهنى، أن برنامج "تكافل وكرامة" لا يمثل مجرد برنامج دعم نقدي، بل هو أحد أعمدة الحماية الاجتماعية التي تنسجم مع رؤية مصر 2030، ويشكل ركيزة أساسية في بناء مجتمع متوازن يحظى فيه المواطن بالكرامة والعدالة، مشددا على أن التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص سيظل هو السبيل الأمثل لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والتنمية على أرض الواقع.