حماس أمريكي للمضي في الصفقة النووية مع السعودية ترغب السعودية في الحصول على مساعدة الولايات المتحدة في تطوير برنامجها النووي المدني، وتعرب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن... أبها: محمد الفهيد أبها: محمد الفهيد 12 ذو القعدة 1446 هـ 12 ذو القعدة 1446 هـ الحوثيون يعتقلون النساء لتدريبهن أفرجت جماعة الحوثي مؤخرًا عن 460 معتقلة دفعة واحدة من سجونها في العاصمة صنعاء، في خطوة قالت عنها مصادر حقوقية إنها تهدف إلى تحسين... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 12 ذو القعدة 1446 هـ 12 ذو القعدة 1446 هـ أوكرانيا وحلفاؤها يقترحون هدنة شاملة لمدة 30 يومًا أعلنت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون، عن مساعٍ للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل مع روسيا لمدة 30 يومًا يبدأ يوم الاثنين، في محاولة جديدة... أبها: أبها: دوت الخليج 12 ذو القعدة 1446 هـ 12 ذو القعدة 1446 هـ مقتل 20 سجينا في السودان إثر غارة جوية لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم وأُصيب 50 آخرون في غارة جوية استهدفت سجنًا رئيسيًا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وسط السودان،... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 12 ذو القعدة 1446 هـ 12 ذو القعدة 1446 هـ وساطة تنهي أخطر مواجهة منذ عقود بين الهند وباكستان اتفقت الهند وباكستان، على وقف شامل وفوري لإطلاق النار، منهيةً بذلك واحدة من أخطر جولات التصعيد العسكري بين البلدين النوويين منذ... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 12 ذو القعدة 1446 هـ 12 ذو القعدة 1446 هـ ولي العهد يجري اتصالين هاتفيين مع ملك البحرين وأمير الكويت أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا، بملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وجرى خلال الاتصال،... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 12 ذو القعدة 1446 هـ 12 ذو القعدة 1446 هـ باكستان: السعودية شاركت في محادثات وقف النار مع الهند أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم السبت، أن باكستان والهند اتفقتا على وقف إطلاق نار "كامل وليس جزئيا"، مضيفا أن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 ذو القعدة 1446 هـ 12 ذو القعدة 1446 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان البابا ليون الرابع عشر بمناسبة انتخابه بابا للفاتيكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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