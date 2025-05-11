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حماس أمريكي للمضي في الصفقة النووية مع السعودية
ترغب السعودية في الحصول على مساعدة الولايات المتحدة في تطوير برنامجها النووي المدني، وتعرب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن...
الحوثيون يعتقلون النساء لتدريبهن
أفرجت جماعة الحوثي مؤخرًا عن 460 معتقلة دفعة واحدة من سجونها في العاصمة صنعاء، في خطوة قالت عنها مصادر حقوقية إنها تهدف إلى تحسين...
أوكرانيا وحلفاؤها يقترحون هدنة شاملة لمدة 30 يومًا
أعلنت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون، عن مساعٍ للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل مع روسيا لمدة 30 يومًا يبدأ يوم الاثنين، في محاولة جديدة...
مقتل 20 سجينا في السودان إثر غارة جوية
لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم وأُصيب 50 آخرون في غارة جوية استهدفت سجنًا رئيسيًا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وسط السودان،...
وساطة تنهي أخطر مواجهة منذ عقود بين الهند وباكستان
اتفقت الهند وباكستان، على وقف شامل وفوري لإطلاق النار، منهيةً بذلك واحدة من أخطر جولات التصعيد العسكري بين البلدين النوويين منذ...
ولي العهد يجري اتصالين هاتفيين مع ملك البحرين وأمير الكويت
أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا، بملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وجرى خلال الاتصال،...
باكستان: السعودية شاركت في محادثات وقف النار مع الهند
أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم السبت، أن باكستان والهند اتفقتا على وقف إطلاق نار "كامل وليس جزئيا"، مضيفا أن...
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان البابا ليون الرابع عشر بمناسبة انتخابه بابا للفاتيكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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