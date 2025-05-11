انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - أفاد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، اليوم الأحد ، بأن"العملية الانتخابية انطلقت في جميع الأقلام بسلاسة وهدوء". وانطلقت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية صباح اليوم في محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار، وسط إجراءات أمنية، نفذها عناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وطالب الحجار "المواطنين والمعنيين بعدم مخالفة القوانين وعدم التهاون في أي مخالفة"، داعيا الجميع إلى" الإقبال على الاقتراع لممارسة هذا الحق الديموقراطي بعد تسع سنوات من الانتظار".وتضم محافظة لبنان الشمالي ستة أقضية هي طرابلس، وزغرتا، وبشري، والبترون، والكورة، والضنية. فيما تضم محافظة عكار قضاء واحدا هو قضاء عكار. وفازت 81 بلدية من أصل 289 بالتزكية في المحافظتين. وتضم محافظة لبنان الشمالي 155 مجلسا بلديا، فيما تضم محافظة عكار 134 مجلسا بلديا. وكانت انطلقت الأحد الماضي المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان التي تضم 333 مجلسا بلديا. وبلغ إجمالي نسبة الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية 16ر45%.