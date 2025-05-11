عراقجي توجه إلى مسقط للمشاركة في الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية- الأميركية

توجّه وزير الخارجيّة الإيرانيّة ​عباس عراقجي​ إلى العاصمة العمانيّة مسقط، للمشاركة في الجولة الرّابعة من المفاوضات الإيرانيّة- الأميركيّة غير المباشرة بوساطة عمانّية.

وأوضح المتحدّث باسم الخارجيّة الإيرانيّة اسماعيل بقائي، أنّ "سَفر عراقجي إلى مسقط جاء بعد استكمال المشاورات اللّازمة في طهران من أجل المشاركة في هذه الجولة"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الجولة من المحادثات، كما في الجولات الثّلاث السّابقة، بتوسّط من وزير الخارجيّة العُمانيّة وبحضور مفاوضين رفيعي المستوى من إيران والولايات المتّحدة".

وذكر أنّ "هذه الجولة من المفاوضات ستبدأ نحو السّاعة 12 ظهرًا في مسقط، حيث يتواجد أيضًا فريق إيراني مكوّن من خبراء وفنيّين لتقديم الاستشارات اللّازمة أثناء المفاوضات".