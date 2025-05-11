الجيش الإسرائيلي: عثرنا بالعمق السوري على جثمان جندي إسرائيلي قُتل بمعركة السلطان يعقوب عام 1982

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "في عمليّة خاصّة بقيادة الجيش والموساد، تمّ العثور على جثمان المساعد تسفيكا فلدمان (الّذي قُتل في معركة السّلطان يعقوب في البقاع اللّبناني عام 1982)، في العمق السّوري، وتمّ جلبه إلى إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّ "بعد إتمام العمليّة، تمّ تشخيص الجثمان في المركز الجيني لتشخيص القتلى التّابع للحاخاميّة العسكريّة، ثمّ تمّ إعلام عائلته من قبل الجيش بحضور رئيس الوزراء".
وادعّى في تصريح، أنّه "تمّت إعادة جثمان فلدمان إلى البلاد بعمليّة سريّة معقّدة، بناءً على معلومات استخباريّة دقيقة"، لافتًا إلى أنّ "هكذا استكملت نشاطات استخباريّة عملياتيّة متشعّبة وكثيفة استمرّت على مرّ أكثر من أربعة عقود، بالتّعاون والتّكاتف بين منسّقي شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء والوحدات الاستخباريّة والعملياتيّة في الموساد وفي هيئة الاستخبارات العسكريّة، مع الشاباك (جهاز الأمن العام) وهيئة الموارد البشريّة".
وأوضح أنّها "دائرة تمّ إغلاقها، كما جرى في عمليّة سابقة أدّت إلى إعادة جثمان المساعد زخاريا باومل في عام 2019، والّتي تمّ تنفيذها بناءً على جهود بالغة في مجال جمع المعلومات الاستخباريّة وتحليلها، إلى جانب عمليّات كثيرة تم تنفيذها في مناطق معادية".
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