"النشرة": الإقبال على صناديق الاقتراع في شبطين جيد اما في البترون وحامات لا يزال خجولا

علمت "النشرة"، بأن "الإقبال على صناديق الاقتراع في شبطين في البترون جيد اما الاقبال في البترون وحامات لا يزال خجولا بحيث وصل عدد المقترعين الى ١١٧ شخصا في حامات".

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