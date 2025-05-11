"النشرة": ارتفاع نسبة الاقتراع في الشمال إلى 10,98 بالمئة وفي عكار إلى 16,26 بالمئة

أفاد مراسل "النشرة" بأنّ "نسبة الاقتراع في الانتخابات البلديّة والاختياريّة في محافظة الشّمال بلغت 10,98 بالمئة، بينما وصلت في عكار إلى 16,26 بالمئة، بحسب أرقام وزارة الدّاخليّة والبلديّات".

وأوضح أنّ "في التّفاصيل، بلغت نسبة الاقتراع في طرابلس 5،36 بالمئة، في زغرتا 13,82 بالمئة، في بشري 11,92 بالمئة، في المنية الضنية 16,34 بالمئة، في حين وصلت في الكورة إلى 14,04 بالمئة، وفي البترون إلى 18,60 بالمئة".