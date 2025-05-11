"النشرة": استكمال عملية الإقتراع في ثانوية حلبا بعكار بعد توقفها لبعض الوقت بسبب إشكال

علمت "النشرة"، بأن "الانتخابات في ثانوية حلبا في عكار توقفت بسبب إشكال داخل احد أقلام الاقتراع ثم عادت الامور إلى طبيعتها ونسبة الاقتراع في شدرا بلغت ٣٨،٧ %".

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