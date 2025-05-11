النشرة: إقبال جيد في بشري ومعارك انتخابية في عدد من البلدات

أفادت مراسلة "النشرة" بأن الإقبال على الاقتراع في قضاء بشري يُسجل على نحو جيد حتى الساعة، فيما تشهد المنافسة الانتخابية معارك بارزة في بلدات عبدين، برحليون، بقرقاشا، بشري، وبان.

وفي بلدة بان، اقترع حتى الآن 180 ناخبًا من أصل 300.