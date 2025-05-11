"النشرة": تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء بعلبك والهرمل والنبطية وحاصبيا العرقوب

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي يحلّق في أجواء مدينتَي بعلبك والهرمل على علو متوسّط".
بدوره، ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّه "يُسجّل في هذه الأثناء تحليق للطّيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا المحتلّة، وصولًا حتّى أجواء البقاعَين الشّرقي والغربي وإقليم التّفاح وخاصّةً فوق مرتفعات الجولان وتلال كفرشوبا وشبعا في منطقة العرقوب".
فيما أشار مراسل "النشرة" في النبطية إلى أنّ "الطّيران الحربي يحلّق فوق النبطية على علو منخفض جدًّا".
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