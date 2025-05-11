النشرة: هدوء في قضاء البترون ونسب اقتراع متفاوتة في عدد من البلدات

أفادت "النشرة" بأن العملية الانتخابية في قضاء البترون تسير بهدوء ومن دون تسجيل إشكالات حتى الساعة، في وقت تتفاوت فيه نسب الاقتراع بين بلدات القضاء، وقد جاءت على الشكل التالي: زان ٢٢٪، تولا ١٢٪، كفرحي ٢٦٪، حامات ١١٪، عبرين ٢٨٪، آسيا ١٨٪.

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