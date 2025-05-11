درغام أدلى بصوته في هيتلا: نخوض معركة حامية بسبب الطابع الطائفي رغم محاولتنا إحلال الوفاق

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النّائب أسعد درغام، خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات البلديّة والاختياريّة في بلدته هيتلا، إلى "أنّنا للأسف نخوض للمرّة الأولى معركةً انتخابيّةً حاميةً جدًّا، بسبب الطّابع الطّائفي الّذي اتجهت إليه الأمور، بالرغم من محاولتنا إحلال الوفاق".
وأكّد "أنّنا بذلنا جهدًا كبيرًا لتجنيب البلدة الانقسام الطّائفي، ولكن للأسف لم نتمكّن، وبالتّالي علينا الاحتكام إلى ما ستفرزه صناديق الاقتراع"، مشدّدًا على "أنّنا أهالي بلدة واحدة وغدًا يوم آخر، وسنعمل على إعادة جمع شمل البلدة مهما كانت الظّروف، فبلدة هيتلا ستبقى بلدةً جامعةً لكل أهلها بمختلف طوائفهم مسيحيّين وعلويّين وسُنّة".
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