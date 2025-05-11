أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​فادي كرم​، في تصريح لقناة الـ"MTV"، إلى أنّ "حزب "القوّات اللّبنانيّة" يدعم لوائح شكّلها أبناء القرى في الكورة، ولا يدعم لائحة واحدة، والأخبار عن تحالف "القوّات" مع "الحزب السّوري القومي الاجتماعي" هناك غير صحيحة"، لافتًا إلى أنّ "لا موقف لنا بدعم أيّ لائحة، وتركنا الحريّة لمناصرينا، إنّما نؤيّد الانفتاح والإنماء".

كانت هذه تفاصيل خبر فادي كرم: الأخبار عن تحالف "القوات" مع "السوري القومي" في الكورة غير صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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