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فرنجية أدلى بصوته في الانتخابات البلدية: زعامة زغرتا لشعبها والمنافسة الديمقراطية حق لكل مواطن

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فرنجية أدلى بصوته في الانتخابات البلدية: زعامة زغرتا لشعبها والمنافسة الديمقراطية حق لكل مواطن

أدلى رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية بصوته في الانتخابات البلدية، مؤكّدًا أن "هذه المنطقة تتجه من أحسن إلى أحسن، والأهم أن يربح الإنماء".

وشدّد فرنجية على أنّ "زعامة زغرتا هي لشعب زغرتا"، مضيفًا: "نحن لسنا تقسيميين، ومن يدعو إلى التقسيم يبدأ ضعيفًا".

ولفت إلى أن "المنافسة الديمقراطية حق لكل مواطن، وغدًا يوم جديد"، معتبرًا أن "الناس أوصلت رسائلها في ال​سياسة​، واليوم من ينتصر هو الإنماء".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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