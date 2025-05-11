فرنجية أدلى بصوته في الانتخابات البلدية: زعامة زغرتا لشعبها والمنافسة الديمقراطية حق لكل مواطن

أدلى رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية بصوته في الانتخابات البلدية، مؤكّدًا أن "هذه المنطقة تتجه من أحسن إلى أحسن، والأهم أن يربح الإنماء".

وشدّد فرنجية على أنّ "زعامة زغرتا هي لشعب زغرتا"، مضيفًا: "نحن لسنا تقسيميين، ومن يدعو إلى التقسيم يبدأ ضعيفًا".

ولفت إلى أن "المنافسة الديمقراطية حق لكل مواطن، وغدًا يوم جديد"، معتبرًا أن "الناس أوصلت رسائلها في ال​سياسة​، واليوم من ينتصر هو الإنماء".