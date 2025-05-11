أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "محلقة اسرائيلية إسرائيلية القت قنبلة بين يارين والضهيرة". كذلك أفاد المراسل، بأن "الجيش الإسرائيلي استهدف "حي الرندة" في الاطراف الشرقية لبلدة عيتا الشعب بعدد من القذائف". كذلك أُصيب مواطنين اثنين برصاص مطاطي اطلقه الجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الراس.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة عيتا الشعب وأصاب مواطنين برصاص مطاطي في مارون الراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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