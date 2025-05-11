ذكرت مراسلة "​الخليج 365​"، أنّ "نسب الاقتراع في الانتخابات البلديّة والاختياريّة في قضاء البترون بلغت: في تنورين الفوقا 8 بالمئة، في وطى حبوب 10 بالمئة، في كفور العربه 13 بالمئة، في إجدبرا 15 بالمئة، في شبطين 10 بالمئة، وفي ديربولا 13 بالمئة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": بلوغ نسب الاقتراع في تنورين الفوقا 8 بالمئة وإجدبرا 15 بالمئة وشبطين 10 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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