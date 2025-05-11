طوني فرنجية: عندما رأينا أن اليد الممدودة طُعنت قررنا أن نلعب أوراقنا على المكشوف

أشار النائب طوني فرنجية، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "الجو ممتاز في زغرتا ونسبة التصويت بلغت 10% والمهم أن يمرّ هذا النهار على خير"، لافتاً الى أنه "عندما رأينا أن اليد الممدودة طُعنت قررنا أن نلعب أوراقنا على المكشوف".

وأكد فرنجية، أننا "لم نقفل الباب أمام أنفسنا وأمام الآخرين ونحن نتحاور مع الجميع".