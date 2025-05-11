أشار النائب طوني فرنجية، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "الجو ممتاز في زغرتا ونسبة التصويت بلغت 10% والمهم أن يمرّ هذا النهار على خير"، لافتاً الى أنه "عندما رأينا أن اليد الممدودة طُعنت قررنا أن نلعب أوراقنا على المكشوف".
وأكد فرنجية، أننا "لم نقفل الباب أمام أنفسنا وأمام الآخرين ونحن نتحاور مع الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر طوني فرنجية: عندما رأينا أن اليد الممدودة طُعنت قررنا أن نلعب أوراقنا على المكشوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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