"النشرة: الإنتخابات البلدية في الكورة يختلط فيها الطابع العائلي بالطابع السياسي بالعديد من القرى والبلدات

أفادت معلومات "النشرة"، بأن الإنتخابات البلدية في قضاء الكورة يختلط فيها الطابع العائلي بالطابع السياسي في العديد من القرى والبلدات. وبحسب المعلومات فإن المعارك الأساسية ستكون في أميون، عاصمة القضاء، بين لائحة "معا لاميون" ولائحة "مدينة أميون"، وفي أنفه بين لائحة "انفة أمانة" ولائحة "بيتي بلديتي بلدي"، وكفرحزير بين لائحة"عائلات كفرحزير" ولائحة "كفرحزير تستحق"، وفي دده بين لائحة "دده القرار" و"دده للتغيير".

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